Ремонт двухкилометрового участка Свердловской набережной завершили в Петербурге

В Петербурге завершен ремонт двухкилометрового участка Свердловской набережной. На церемонии открытия побывал губернатор Александр Беглов, который после осмотра дал разрешение на проход пешеходов. Об этом написал «Петроград» .

Дорожники отремонтировали инженерные сети, систему водоотвода и гранитные элементы, восстановили швы и обновили покрытие тротуара, устранили риски размывания грунта. По просьбам жителей Петербурга на Створе Пискаревского проспекта появился спуск, соединяющий верхний и нижний уровни набережной. Это особенно важно для маломобильных граждан, родителей с колясками и велосипедистов.

Губернатор отметил значение набережной для жителей Красносельского и Калининского районов, особенно для любителей велоспорта и бега.