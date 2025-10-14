Ремонт двухкилометрового участка Свердловской набережной завершили в Петербурге
В Петербурге завершен ремонт двухкилометрового участка Свердловской набережной. На церемонии открытия побывал губернатор Александр Беглов, который после осмотра дал разрешение на проход пешеходов. Об этом написал «Петроград».
Дорожники отремонтировали инженерные сети, систему водоотвода и гранитные элементы, восстановили швы и обновили покрытие тротуара, устранили риски размывания грунта. По просьбам жителей Петербурга на Створе Пискаревского проспекта появился спуск, соединяющий верхний и нижний уровни набережной. Это особенно важно для маломобильных граждан, родителей с колясками и велосипедистов.
Губернатор отметил значение набережной для жителей Красносельского и Калининского районов, особенно для любителей велоспорта и бега.