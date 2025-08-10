Ремонт Дворцового моста в Санкт-Петербурге начнется в сентябре

В сентябре текущего года в Санкт-Петербурге начнутся работы по модернизации Дворцового моста. Временный председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Евгений Варов заявил, что переправа включена в план ремонта и задействована в схемах объезда, сообщил «АБН 24».
Ремонтные работы на Дворцовом мосту отложили на осень, чтобы завершить все производственные процессы на Невском проспекте. Уличные работы на главной артерии Петербурга пройдут с 13 по 27 августа, и на этот период общественный транспорт будет ходить по измененным маршрутам.
Генеральный директор Центра транспортного планирования Рубен Тертерян предупредил водителей, что за парковку в неположенном месте придется заплатить высокую цену. Помимо штрафа, автомобилисты должны будут компенсировать срыв транспортной работы.
