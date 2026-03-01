Ремонт автовокзала в Ялте планируют завершить к началу туристического сезона

Продолжается капитальный ремонт автовокзала в Ялте, который планируется завершить до старта туристического сезона. Об этом сообщила глава городской администрации Янина Павленко в своем Telegram-канале, ее слова привел телеканал «Крым 24» .

На текущий момент выполнены основные строительные этапы: заложены фундаменты, возведен каркас, установлены водоснабжение, водоотведение и электросети. Стартовали кровельные работы и установка внутренних перегородок.

Проект предусматривает размещение коммерческих площадей на первом этаже, офисов и билетных касс на втором, зала ожидания с эскалаторами на третьем и комнат отдыха для водителей на четвертом уровне.

«Несмотря на сложность объекта и необходимость внесения изменений в проект, мы рассчитываем успеть подготовить вокзал к приему транспорта и пассажиров вовремя», — добавила Павленко.