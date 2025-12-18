Религиовед Фоминых рассказала, что в день памяти Николая Чудотворца принято дарить детям сладкие подарки

По ее словам, в этот день организовывались народные гуляния, готовились праздничные застолья, проводились ритуалы очищения в бане. Важной традицией стало сватовство молодых пар, так как браки, освященные молитвами Николая Угодника, обещали счастье и благополучие.

«Это один из редких церковных праздников, в который можно работать. Николай Угодник всю жизнь работал, никогда не сидел без дела, поэтому в этот день можно заниматься и домашними делами, и уборкой, и работой», — отметила эксперт.

Особое внимание уделялось детям, которым было принято дарить сладкие подарки. Существует поверье, что сам святитель обходит землю с подарками для детей.