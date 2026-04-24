Религиовед Фоминых рассказала, что подвиг жен-мироносиц учит верности и бесстрашию

Ежегодно в третье воскресенье после Пасхи православные христиане отмечают День жен-мироносиц — в 2026 году он приходится на 26 апреля. Подробнее рассказала религиовед Наталия Фоминых в интервью ОТР .

По ее словам, подвиг святых учит верности и бесстрашию. Эти женщины не оставили Христа ни во время его страданий, ни после смерти, когда рядом никого не осталось, объяснила эксперт.

«Они преодолевали все страхи, не боялись преследований и отправились [к Христу] рано утром, когда еще было темно», — отметила специалист.

Как пояснила Фоминых, их пример учит, что в любых сложных ситуациях женщина должна оставаться порядочной, милосердной, честной.