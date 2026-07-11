Религиовед Фоминых рассказала, что кутья объединяет идеи памяти о предках и веры в бессмертие души

Кутья — одно из главных обрядовых блюд в славянской традиции. Ее готовят как на поминальные дни, так и на рождественско-крещенские праздники. Религиовед, доктор педагогических наук и профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталия Фоминых рассказала о сакральном смысле блюда в беседе с «Известиями» .

По словам эксперта, кутья объединяет идеи памяти о предках, веры в бессмертие души и надежды на возрождение. Основой блюда является зерно — пшеница, рис или ячмень, которое символизирует вечную жизнь и воскресение.

«Зерно символизирует продолжение жизни: оно умирает в земле, чтобы дать новый росток и новый колос. Так же и душа человека продолжает существовать после смерти тела», — объяснила Фоминых.

Обязательным компонентом кутьи является мед, связанный с представлением о сладости вечной жизни, духовной радости и райском блаженстве. Одновременно сладость меда напоминает о временности земных благ и быстротечности жизни.