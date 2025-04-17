Ректор ТулГУ Олег Кравченко стал новым участником проекта «Тула в лицах»

Ректор ТулГУ Олег Кравченко стал очередным участником проекта «Тула в лицах». В интервью с «ТСН24» он обсудил науку и жизнь в городе-герое.

Олег Кравченко родился и вырос в Майкопе, где живут его родители — работники станкозавода. Там он проходил практику и видел работу предприятия, что возможно повлияло на желание стать инженером. С детства интересовался космонавтикой и радиоэлектроникой, а в старших классах увлекся радиоэлектроникой. Это определило выбор профессии инженера-электрика.

Для Олега Александровича Тула стала третьим городом проживания после Майкопа и Новочеркасска. Его первое знакомство с Тулой произошло за несколько лет до назначения ректором ТулГУ. В 2010 году он участвовал в конференции по электроприводу в Туле. Ректор считает Тулу великолепным городом: красивым, современным, с важной исторической ролью в строительстве российской государственности.

Кравченко рассказал, что участвует в акции «Елка желаний» и исполняет детские мечты, связанные с образованием. Для семей, которые не могут позволить репетиторов, в ТулГУ есть бесплатные курсы выходного дня и научные лаборатории. Сейчас идет подготовка к приемной кампании. Количество абитуриентов из других регионов увеличивается. Набор ожидается лучше, чем в прошлом году. Университет ждет талантливых ребят.