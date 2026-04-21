Ректор Санкт-Петербургской консерватории Васильев выразил соболезнования в связи со смертью Стадлера

Ректор Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Алексей Васильев прокомментировал смерть народного артиста России Сергея Стадлера. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» .

По словам Васильева, Стадлер был выдающимся музыкантом, сумевшим достичь значительных успехов.

«Я глубоко шокирован известием о смерти Сергея Стадлера. Это огромная утрата для Петербурга в первую очередь. Для России — во вторую», — подчеркнул ректор.

Он также отметил уникальный стиль игры Стадлера, который отличался узнаваемостью и неповторимостью. Музыкант черпал вдохновение из произведений искусства, что характеризовало его как талантливого артиста.