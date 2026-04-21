Ректор Санкт-Петербургской консерватории Васильев выразил соболезнования в связи со смертью Стадлера
Ректор Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Алексей Васильев прокомментировал смерть народного артиста России Сергея Стадлера. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
По словам Васильева, Стадлер был выдающимся музыкантом, сумевшим достичь значительных успехов.
«Я глубоко шокирован известием о смерти Сергея Стадлера. Это огромная утрата для Петербурга в первую очередь. Для России — во вторую», — подчеркнул ректор.
Он также отметил уникальный стиль игры Стадлера, который отличался узнаваемостью и неповторимостью. Музыкант черпал вдохновение из произведений искусства, что характеризовало его как талантливого артиста.