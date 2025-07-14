Ректор РГПУ Тарасов заявил о необходимости цифровой педагогики

Ректор РГПУ имени А. И. Герцена Сергей Тарасов в разгар поступления студентов поведал о сущности цифровой педагогики и степени заинтересованности молодежи Петербурга профессией учителя. Об этом сообщила газета « Петербургский дневник ».

Специалист указал на необходимость цифровой педагогики и учителей, способных осознавать происходящие трансформации.

«Это процессы мышления человека, его сознания, его психики, его психологии. Очень важно посмотреть, что происходит с человеком в этом мире и как человек может управлять собой и какими-то элементами окружающей действительности в данных условиях», — отметил ректор.

По его словам, почти все направления вуза вызывают большой интерес. Особенно популярны специальности, связанные с филологией, математическими дисциплинами, психологией, изучением иностранных языков, дошкольной и начальной педагогикой, дефектологией и специальной психологией.