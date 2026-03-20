Ректор МХПИ Егоров назвал яркие и контрастные цвета трендом весны-2026

Весна — время для обновления гардероба. В интервью RT ректор Московского художественно-промышленного института (МХПИ) Алексей Егоров рассказал, какие силуэты и цвета будут в тренде этой весной.

По словам Егорова, возвращаются в моду яркие, контрастные цвета: красный, черный, белый. Популярны фактуры, принты, текстуры. Отсылки к 80-м тоже в тренде: возвращаются открытые ноги у женщин и мужественные, широкоплечие образы у мужчин. Но это не явная цитата, а переосмысление — с нежными оттенками и яркими акцентами.

Специалист подчеркнул, что мода всегда была и остается глобальной — все дизайнеры существуют в едином творческом поле. Поэтому перекличек между разными странами всегда очень много. Это не заимствование, а общий дух времени, который все чувствуют примерно одинаково.