Ректор МГУ Садовничий заявил, что Велихов доказал свою гениальность еще в студенчестве

Евгений Велихов, выдающийся советский и российский физик, стал признанным гением уже в студенчестве. Такое мнение сайту телеканала «Звезда» озвучил ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

По его словам, о Велихове всегда говорили, как о гении. И весь его научный и жизненный путь лишь подтверждает этот статус.

«Его отличало то, что он всегда выдвигал новые мысли», — отметил Садовничий.

Он добавил, что с Велиховым спорили, но в результате он все равно оказывался прав в своих даже очень смелых предположениях.

Напомним, Евгений Велихов ушел из жизни в возрасте 89 лет. Он был известным российским ученым в области термоядерного синтеза.