Ректор кинологического института Карапетьянц рассказал о возможности собак предсказывать беду

Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц рассказал ИА НСН , что у собак есть особые чувства, которые помогают им буквально предчувствовать беду. Это можно объяснить уникальным чутьем животных и особенностями их нервной системы.

Собачий лай спас 67 человек от оползня в Индии. Хозяин собаки Нарендра услышал лай своей собаки в ночь на 1 июля во время дождя. Пес не переставал лаять и выть. Когда мужчина подошел к нему, он увидел на стене большую трещину, из которой текла вода. Он понял, что это предзнаменование оползня, и стал обходить все дома, чтобы предупредить соседей. Вскоре оползень действительно обрушился на деревню и уничтожил почти все дома. Благодаря псу все люди остались живы.

Карапетьянц отметил, что подобные случаи происходят довольно часто.

«Собака слышит в ультразвуковом диапазоне гораздо больше, чем человек. Малейший нарастающий звук уже может привести собаку в тревогу», — сообщил он.

Собеседник добавил, что у собак есть чувства, которые предвещают беду однозначно, и это еще не до конца изучено людьми.