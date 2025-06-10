Рекрутер Валинуров сообщил, что запрет пить чай на рабочем месте нужно оформлять в ПВТР

В некоторых случаях работодатель имеет право запретить сотрудникам пить чай на рабочем месте. О законности подобных правил рассказал рекрутер и карьерный консультант Ильгиз Валинуров, передала «Вечерняя Москва».

Как пояснил эксперт, основные правила поведения сотрудников в офисе определяются внутренними трудовыми распорядками (ПВТР) и приказами работодателя. В документе может содержаться запрет на прием пищи на рабочем месте.

«Это абсолютно законно, но должно быть оформлено документально. И сотрудник должен подписать этот документ, тогда он обязан выполнять эти правила», — отметил специалист.

Он также напомнил, что употребление пищи запрещается на производственных участках, например в цехах и лабораториях.