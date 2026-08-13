Рекрутер Валинуров пояснил, что удаленная работа требует от руководителей иных компетенций, чем работа из офиса

Количество людей, работающих удаленно в России, снизилось до 968 тысяч. Годом ранее таких работников было более 1,2 миллиона, сообщает РИА Новости . Эксперты прогнозируют, что к концу 2026 года число удаленщиков сократится до 600–800 тысяч человек.

«Вечерняя Москва» обсудила ситуацию с рекрутером и карьерным консультантом Ильгизом Валинуровым. По его мнению, некоторые работодатели заинтересованы в возвращении сотрудников в офисы из-за иллюзии лучшего контроля и повышения эффективности работы коллектива. Однако, как отмечает эксперт, продуктивность труда зависит от качества управления, а не от формата работы.

За последние шесть лет удаленный формат работы активно развивался, но не все работодатели научились эффективно управлять сотрудниками на расстоянии. Существует стереотип о том, что работник в офисе более продуктивен, но это не всегда соответствует действительности.

По словам Валинурова, удаленная работа требует от руководителей иных компетенций, чем работа из офиса: для постановки и контроля задач, более совершенной IT-инфраструктуры. Не все работодатели смогли этим грамотно воспользоваться, и потому стали возвращать людей в офисы. Однако при правильном управлении это не обязательно.

Рекрутер также отметил, что большинство компаний предлагают гибридный график работы, сочетающий работу в офисе и из дома. Тех, кто делает офисный формат обязательным, не так много.