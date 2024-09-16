Рекрутер Семушкина назвала непредсказуемой ситуацию на рынке труда в IT-сфере

Руководитель рекрутинга системного интегратора по информационной безопасности «Бастион» Альбина Семушкина в беседе с «Известиями» называла непредсказуемой ситуацию на рынке труда в IT-сфере.

Дело в том, что в стране существует высокий уровень конкуренции за кадры.

«Сейчас организации либо ждут, пока студенты окончат вузы, либо открывают стажировки, где можно обучить кандидата в соответствии с задачами компании», — сообщила эксперт.

Семушкина добавила, что в будущем в этой сфере будет большой спрос на специалистов с опытом в узком стеке. Что касается сферы информационной безопасности, там требуются специалисты с экспертизой в Pentest, AppSec, DevSecOps, Incident Response.