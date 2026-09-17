Рекрутер Мурадян посоветовал копить на шесть месяцев без работы
Перед увольнением стоит накопить сумму, которой хватит на полгода без зарплаты, заявил руководитель агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян. По его словам, средний поиск работы в России занимает 5,5 месяца, сообщает ИА НСН.
Каждый четвертый россиянин уже формирует накопления на случай карьерной паузы, сообщили в ГК «Гранель». Еще 20% считают такую финансовую подушку обязательной. О накоплениях на случай вынужденного перерыва не задумывались 27% опрошенных, а 14% не видят в них необходимости.
Мурадян рекомендовал не увольняться без нового места работы, если нет крайней необходимости. Он отметил, что перерыв в три-четыре месяца допустим, но отсутствие работы свыше полугода может стать тревожным сигналом, если оно не связано с болезнью или уходом за близким.
HR-директор ГК «Гранель» Татьяна Грибкова пояснила, что запас денег позволяет не соглашаться на первую вакансию из-за срочной потребности в доходе. С накоплениями соискатель может спокойнее выбирать подходящее предложение.