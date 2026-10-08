Рекрутер Мартемьянова перечислила отпугивающие работодателей фразы в резюме

Шаблонные фразы и неконкретные формулировки в резюме могут оттолкнуть работодателя. Об этом сайту Lenta.ru сообщила старший консультант ИТ-аутсорс-компании Selecty Александра Мартемьянова.

По словам специалиста, рекрутеры перестают замечать клише вроде «коммуникабельный», «ответственный», «стрессоустойчивый» или «перфекционист». Подобные качества лучше подтверждать фактами: сроками, бюджетами проектов и числом клиентов, отметил RuNews.

Среди других нежелательных формулировок эксперт назвала готовность «выполнить любую работу», завышенные зарплатные ожидания без подтвержденного опыта и просьбу показать резюме «тому, кто принимает решение». Последнее наниматели часто воспринимают как сомнение в их профессионализме.