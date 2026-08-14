Рекрутер Ерхов объяснил, почему кандидаты пропадают после принятия оффера

Генеральный директор рекрутинговой компании Роман Ерхов в интервью «Известиям» рассказал о причинах, по которым кандидаты прекращают выходить на связь после принятия предложения о работе.

По словам эксперта, это может происходить по разным причинам: от получения более привлекательного предложения до изменения решения или уклонения от прямого отказа компании. Ерхов добавил, что на фоне дефицита специалистов многие кандидаты ведут переговоры с несколькими работодателями одновременно. Поэтому даже подписанный оффер не всегда гарантирует, что человек выйдет на работу, отметил «Ридус».

Эксперт подчеркнул, что после выдачи оффера компании важно поддерживать активный контакт с кандидатом. Если происходит задержка с оформлением документов или отсутствует четкость в описании дальнейших шагов, кандидат может предпочесть другую, более заинтересованную компанию.