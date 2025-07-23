Рекрутер Быханов призвал компании учитывать потребности молодого поколения

Управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов в интервью радиостанции Sputnik поделился мнением, как бороться с текучкой сотрудников. В 2024 году около 32% российских компаний отметили увеличение соответствующего показателя.

По его словам, для нового поколения привлекательность концепции, когда человек всю жизнь работает в одной организации, снижается.

Специалист призвал работодателей учитывать потребности молодежи. Он подчеркнул, что молодым специалистам важно получать новый опыт и видеть мир, поэтому компании должны создавать условия для их развития и реализации потенциала. Речь идет, например, о гибком графике или возможности участия в международных проектах, добавила газета «Петербургский дневник».