Рекрутер Быханов призвал компании учитывать потребности молодого поколения

Управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов в интервью радиостанции Sputnik поделился мнением, как бороться с текучкой сотрудников. В 2024 году около 32% российских компаний отметили увеличение соответствующего показателя.
По его словам, для нового поколения привлекательность концепции, когда человек всю жизнь работает в одной организации, снижается.
Специалист призвал работодателей учитывать потребности молодежи. Он подчеркнул, что молодым специалистам важно получать новый опыт и видеть мир, поэтому компании должны создавать условия для их развития и реализации потенциала. Речь идет, например, о гибком графике или возможности участия в международных проектах, добавила газета «Петербургский дневник».
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