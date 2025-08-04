Рекрутер Быханов посоветовал прикладывать максимум усилий ради получения 13-й зарплаты
Управляющий партнер кадровой компании CORNERSTONE Владислав Быханов рассказал радиостанции Sputnik, как работникам не остаться без 13-й зарплаты в 2025 году.
По словам эксперта, если раньше годовой бонус воспринимался как приятное дополнение к основному доходу, то сейчас многое зависит от общего состояния дел в компаниях и экономике страны.
«Работники оказываются перед серьезным выбором: либо приложить максимум усилий ради сохранения привычного уровня дохода, либо смиренно наблюдать за сокращением бонусов», — подчеркнул специалист.
На взгляд Быханова, лишь те, кто готов мобилизовать свои силы и ресурсы, смогут рассчитывать на сохранение премиальной части зарплаты в 2025 году, а остальным надо готовиться к возможным финансовым потерям.