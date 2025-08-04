Рекрутер Быханов посоветовал прикладывать максимум усилий ради получения 13-й зарплаты

Управляющий партнер кадровой компании CORNERSTONE Владислав Быханов рассказал радиостанции Sputnik , как работникам не остаться без 13-й зарплаты в 2025 году.

По словам эксперта, если раньше годовой бонус воспринимался как приятное дополнение к основному доходу, то сейчас многое зависит от общего состояния дел в компаниях и экономике страны.

«Работники оказываются перед серьезным выбором: либо приложить максимум усилий ради сохранения привычного уровня дохода, либо смиренно наблюдать за сокращением бонусов», — подчеркнул специалист.

На взгляд Быханова, лишь те, кто готов мобилизовать свои силы и ресурсы, смогут рассчитывать на сохранение премиальной части зарплаты в 2025 году, а остальным надо готовиться к возможным финансовым потерям.