Рекордный рост числа вакансий зафиксировали в Тюменской области

В Тюменской области зафиксировали максимальное за год количество вакансий — более 29,8 тысячи предложений о работе. Об этом сообщил сайт NashGorod.ru со ссылкой на данные регионального департамента труда и занятости.

Наибольшее число свободных рабочих мест сконцентрировано в таких сферах, как строительство, образование, культура, спорт, государственное управление, профессиональная и техническая деятельность, а также обеспечение военной безопасности.

Показатель зарегистрированной безработицы в регионе составляет всего 0,29%, что соответствует численности в 2,2 тысячи человек. Это один из самых низких уровней на Урале и в Сибири.