Рекордные 12 первых классов набрали в новосибирской школе №216

Новый учебный год в Новосибирске начался с торжественных линеек и первых звонков. Особенное внимание привлекло празднование в школе №216, где набрали рекордные 12 первых классов, сообщил КП-Новосибирск .

В этом году в школы Новосибирска отправились около 217 тысяч учеников, среди них — почти 19 тысяч первоклассников. Школа №216 — одна из самых крупных в городе, где обучаются около 4 тысяч детей. Всего в первые классы зачислили 372 ребенка, сообщил директор учреждения Александр Ситников.

На линейке собрались дети, родители и педагоги. Учителя выстраивали первоклассников по буквам: от «А» до «О». Этот день стал началом нового этапа в жизни малышей, которые еще недавно ходили в детский сад.

Учебное заведение предлагает разнообразные кабинеты и студии, включая компьютерные классы, робототехнику, хореографический зал и видеостудию. Также есть серьезная спортивная инфраструктура: шесть залов и открытые площадки для футбола, волейбола и баскетбола.

По данным правительства Новосибирской области, в новом учебном году в регионе будут работать 1657 школ, в которых будут обучаться почти 524 тысячи человек. Это примерно на девять тысяч больше, чем годом ранее.