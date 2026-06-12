Рекорд России по плетению сетей для участников СВО установили в Подмосковье

В День России на фестивале «Единство ради Победы» в Ступино изготовили самое большое количество сетей в рамках одного мероприятия — на стадионе «Темп» одновременно работали более 400 человек: волонтеры, депутаты, представители молодежных и общественных организаций, жители Подмосковья. Рекорд установили специальной комиссией и внесли в Книгу рекордов России. Все изготовленные сети передадут российским военнослужащим на передовую.

«Россия у нас одна, и забота о ней начинается с конкретных дел. Сегодня в Ступино сотни людей объединились ради поддержки наших военнослужащих. Когда каждый вносит свой вклад в общее дело, рождаются не только рекорды, но и настоящая сила народного единства. Уверен, что этот день войдет в историю не только благодаря рекорду, но и благодаря атмосфере сплоченности и поддержки, которую мы здесь видим», — отметил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Коган.

Жительница Ступино Алена Карло пришла на фестиваль вместе с детьми.

«Для нас это возможность не только отметить День России, но и сделать что-то действительно полезное. Когда понимаешь, что изготовленная тобой сеть может спасти чью-то жизнь, начинаешь иначе воспринимать значение слова „помощь“», — поделилась волонтер.

Для гостей фестиваля работали тематические площадки и мастер-классы. Жители писали письма бойцам, изготавливали тактические браслеты, ладанки и обереги, участвовали в приготовлении сублимированных супов и каш для отправки на передовую.

На территории парка были организованы выставка военно-исторической техники, полевая кухня, концертная программа с участием Ступинской филармонии и кавер-группы «ВВС», а также площадка по сбору предложений в новую народную программу «Единой России».