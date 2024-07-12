Реконструкцию пермского аэропорта «Большое Савино» закончат раньше срока

Второй этап реконструкции международного аэропорта «Большое Савино» может быть завершен досрочно. Об этом сообщил properm.ru со ссылкой на Telegram-канал губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Он написал, что в рамках реконструкции планируется усиление покрытия взлетно-посадочной полосы, обновление воздушного перрона, рулежных дорожек и инженерных сооружений. Все это необходимо для приема новых типов воздушных судов.

Кроме того, Махонин добавил, что в планах строительство третьего моста через Каму. В настоящее время уже началась реконструкция кольцевой развязки на площади Гайдара.

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