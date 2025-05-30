Реконструкцию исторического фасада Сестрорецкого вокзала проведут в Санкт-Петербурге

В культурной столице России активно ведутся работы по восстановлению внешнего вида одного из старейших транспортных узлов — Сестрорецкого вокзала. Проект, начатый в 2023 году, включает в себя реставрацию фасадов и интерьеров, сохраняя их первоначальный облик. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
Арбитражный суд Москвы постановил, что ОАО «РЖД» обязано завершить все необходимые мероприятия в течение трех лет. На текущий момент уже выполнены ключевые этапы, такие как укрепление несущих конструкций и восстановление каменной кладки.
Основные направления работ включают воссоздание декоративных элементов по архивным фотографиям начала XX века, обновление входной группы с сохранением оригинальных деталей, ремонт печи в зале ожидания с использованием аутентичных материалов, а также установку деревянных окон, соответствующих историческому стилю.
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