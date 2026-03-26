Рекламы в период весенней распродажи стало в два раза больше

Сфера интернет-рекламы продолжает расти, в период весенних распродаж 2026 года рекламодатели запустили вдвое больше акций, чем годом ранее. К такому выводу пришли аналитики «VK Реклама».

Особенно активно продвигали сайты, сообщества и мобильные предложения — здесь отметили рост в 1,5-1,7 раза по сравнению с прошлым мартом. Категория e-commerce за минувший год выросла вшестеро, а по сравнению с 2024 годом — в 30 раз.

«Весенняя распродажа — значимый период для рекламодателей. Важно, чтобы все бизнес-процессы работали как часы, а запуск рекламы приносил желаемые лиды», — отметила операционный директор сервиса Ирина Совик.

Самой популярной стала категория «Одежда и обувь». Кроме того, пользователи интересовались бьюти-сферой, образованием, спортом, охотой, рыбалкой и многим другим. При этом пик активности пришелся на первые недели распродаж, а после 3 марта спрос стал постепенно снижаться.