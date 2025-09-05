Рейд среди подростков на мотоциклах проведут в Нижнем Тагиле

В Нижним Тагиле планируется проведение серии профилактических операций, направленных на обеспечение соблюдения правил дорожного движения. Акция пройдет с 5 по 7 сентября 2025 года и направлена главным образом на предотвращение правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, написал сайт tagilcity.ru .

Во время рейдов особое внимание будет уделяться контролю несовершеннолетних, использующих мотоциклы и автомобили без соответствующих разрешений. Оперативные группы полицейских будут действовать как открыто, применяя технику остановки транспортных средств («стоп-контроль»), так и скрытно, наблюдая за дорожным движением издалека.

Необходимость подобного мероприятия вызвана ростом числа несчастных случаев и игнорирования требований ПДД среди молодых водителей младше 18 лет. Акцент делается на повышение уровня осведомленности молодежи о важности соблюдения правил и снижении риска попадания в опасные ситуации на дороге.