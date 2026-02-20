Рейд по борьбе с незаконной торговлей завершился в Апраксином дворе

В Санкт-Петербурге провели проверку по выявлению и пресечению нелегальной торговли. Контрольные мероприятия затронули Апраксин двор, Стрелку Васильевского острова и территорию у Исаакиевского собора, сообщил сайт Petrograd .

По предварительной информации, в 2025 году в ходе проверок в Апраксином дворе было изъято товаров на сумму более 40 миллионов рублей. Было составлено около 600 административных протоколов. С начала года оформлено семь актов, при этом в последнем рейде нарушений не обнаружили.

В рамках проверок были демонтированы незаконные конструкции и уличные прилавки. Также уделили внимание санитарному состоянию исторического комплекса.

На Васильевском острове пресекли торговлю «с колес». Часть автолавок ранее была эвакуирована на штрафстоянку. За последние три года в городе изъяли 115 кофемобилей. В некоторых случаях в отношении торговцев возбуждались уголовные дела за применение насилия к представителям власти.