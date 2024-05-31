Регуляторные органы в здравоохранении стран БРИКС посовещаются на полях ПМЭФ

Фото: РИА «Новости»

Совещание регуляторных органов в сфере здравоохранения стран БРИКС состоится в Северной столице на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Мероприятие наметили на 5 июня.

Совещание пройдет в рамках российского фармацевтического форума «Лекарственная безопасность». Помимо регуляторных органов, в нем поучаствуют представители национальных органов здравоохранения и фармацевтических компаний.

Регуляторы проведут закрытую встречу в формате круглого стола. Они обсудят подписанный Меморандум о взаимопонимании между регуляторными органами стран БРИКС по сотрудничеству в сфере нормативно-правового регулирования медицинской продукции и подключения к нему новых стран объединения. На круглом столе предложат также обсудить формирование Ассоциации регуляторов БРИКС и составить итоговое заявление.

Кроме того, намечаются открытая панельная дискуссия регуляторных органов стран БРИКС и фармацевтического бизнеса, презентации продуктов и решений, созданных российскими фармацевтическими компаниями.

Ответственные за проведение мероприятий — Минздрав и Росздравнадзор, оператор в рамках плана председательства РФ в объединении БРИКС и организатор ПМЭФ — фонд «Росконгресс».

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