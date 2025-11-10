Регулярное взятие денег в долг на расходы со стороны мужчины назвали тревожным сигналом

Любовь может преодолеть многое, но финансовые трудности способны разрушить даже крепкие отношения. Life.ru пообщался с семейными психологами и финансовыми консультантами, которые помогают парам, стоящим на грани разрыва из-за денежных разногласий. Они выделили несколько ключевых признаков, указывающих на то, что ваш партнер может быть склонен к безрассудным тратам.

Мужчина, который постоянно находит причины не платить, может быть финансово агрессивен в пассивной форме. Он может виртуозно избегать моментов оплаты, выбирая самые дорогие позиции в меню и заказывая дорогостоящие напитки, но при этом оставлять вас расплачиваться. Психологи отмечают, что такое поведение создает ситуацию, когда платить приходится вам, а он спокойно пользуется вашими деньгами.

Регулярное взятие денег в долг на текущие расходы — тревожный сигнал. Если ваш партнер скрывает кредиты или преуменьшает суммы, это может привести к серьезным финансовым проблемам. Психология транжиры часто похожа на психологию игромана, что может обернуться финансовой катастрофой для всей семьи.

Если ваш партнер не видит смысла в накоплениях и живет сегодняшним днем, это может стать проблемой в случае непредвиденных расходов. Исследования показывают, что отсутствие финансовой стратегии и накоплений часто приводит к конфликтам в отношениях.

Покупки новых айфонов каждый год, брендовой одежды и дорогих машин в кредит могут указывать на то, что ваш партнер зациклен на внешних атрибутах успеха. Такое поведение может привести к опустошению семейного бюджета и растущим долгам.