Регулярное опрыскивание уничтожит некоторые домашние цветы

Некоторые популярные комнатные растения испортятся, если регулярно опрыскивать их водой. Влага вызовет загнивание на листьях орхидеи, бегонии, кактуса и фиалки, сообщил сайт Ferra .

Влаголюбивая орхидея не переносит водяной душ, выяснили журналисты. Из-за попадания воды на листьях может появиться гниль и развиться инфекция.

Похожим образом отреагирует бегония. Вместо водных процедур специалисты советуют протирать ее листья влажной тканью. Африканская фиалка тоже плохо реагирует на воду. Из-за капель на ее листьях появятся пятна и разовьются патогенные процессы.

Последней группой растений, которым противопоказаны опрыскивания, стали суккуленты. Они впитывают воду корнями, поэтому при ее попадании на кожицу может появиться плесень.

Другие цветы нужно опрыскивать, особенно осенью и зимой, сообщила доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева. По ее словам, нехватка влаги проявится пожелтением листьев.