Регистрация на первую премию уличного искусства «Кардо» продлится до 15 июля

Спортсмены, музыканты и художники смогут принять участие в международном конкурсе «Кардо». Это первая премия уличной культуры и спорта в мире. Участники смогут получить сопровождение в реализации своих проектов, а также денежные призы и гранты.

«Кардо» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Участие в конкурсе дает возможность заявить о себе и получить признание на международном уровне, а также получить денежный приз.

С 2018 года в премии участвовали более 225 тысяч человек из 147 стран мира.

«В девятом сезоне мы продолжим укреплять международное сотрудничество и делать все, чтобы каждый деятель уличной культуры и спорта, где бы он ни находился, мог найти свой путь к успеху», –сказал директор по маркетингу и аналитике платформы «Россия — страна возможностей» Михаил Гусев.

Проект включает пять конкурсов: соревнования уличной культуры и спорта, видеоконкурс, премия за вклад в развитие индустрии, конкурс общественных проектов и молодых дизайнеров.

В этом сезоне состязания пройдут по 13 направлениям: BMX, скейтбординг, паркур, воркаут, граффити, брейкинг, хип-хоп, рэп, диджеинг, кикскутеринг, трикинг и фриран и роллерблейдинг.

«Девятый сезон станет еще более международным, более открытым и более живым. И нам особенно важно, что сегодня участники из разных стран могут говорить друг с другом через общий язык движения, творчества и улицы», — отметил руководитель общественной организации «ОФФБИТС ЮГ», организатор премии Петр Янченко.

Принять участие в конкурсе могут атлеты, танцоры, музыканты, художники и организаторы событий. После регистрации кандидатам предстоит пройти онлайн-отбор, а затем — очные испытания.

Итоги подведут на международном гранд-финале «Кардо». Победители получат сопровождение, возможности обучения и наставничества, а также денежные призы и гранты до 1,5 миллиона рублей.

Регистрация открыта до 15 июля по ссылке.