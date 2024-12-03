Регистр доноров костного мозга в Крыму в 2024 году пополнился практически на тысячу человек

Заместитель главного врача ГБУЗ Республики Крым «Центр крови» Людмила Гореликова в разговоре с «Радио Крым» рассказала, что около тысячи человек пополнили регистр доноров костного мозга на полуострове с начала 2024 года.
Медик назвала этот показатель очень хорошим и добавила, что крымчане проявляют все большую активность в данном вопросе.
Гореликова уточнила, что на 2 декабря в регистре доноров костного мозга на полуострове числятся 2056 человек.
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