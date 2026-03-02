Региональным телеканалам в России предложили снимать сериалы для выхода на федеральный уровень

Несмотря на ограниченные ресурсы, региональные телеканалы имеют возможность производить качественные сериалы и предлагать их федеральным телеканалам. Об этом сообщил глава Ассоциации «Интернет видео» Алексей Бырдин в беседе с ИА НСН .

По словам генерального продюсера и сооснователя кинокомпании «Триикс медиа» Инессы Юрченко, региональные телеканалы при поддержке местных властей способны самостоятельно создавать сериалы и в перспективе выводить их на федеральный уровень.

Бырдин отметил, что основной сложностью для региональных телеканалов является недостаток финансирования.

«Главный барьер сейчас в производстве сериалов — это деньги. Насколько я понимаю, бюджет сериала из 8–10 серий — это несколько сотен миллионов рублей», — подчеркнул он.

Региональным телеканалам может не хватать собственной аудитории для привлечения внимания к сериалам, однако они могут выступить в роли продюсерских центров и предложить свои проекты федеральным телеканалам.