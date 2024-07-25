Региональные стажировки слушателей из ЛДНР начали в ВШГУ Президентской академии

В Подмосковье и Нижнем Новгороде начались региональные стажировки слушателей из ДНР и ЛНР по программе «Команда Донбасса и Новороссии. Муниципальный уровень». Об этом сообщила пресс-служба Президентской академии.

За три дня участники встретятся с представителями региональных и муниципальных органов власти, пройдут обучение и проработают практики и инициативы, которые потом смогут применить в своих муниципальных образованиях.

Программу запустила Высшая школа государственного управления РАНХиГС, чтобы повысить компетенции муниципальных властей новых регионов. По ней обучают около 300 слушателей.

Стажировки проходят в регионах-шефах. Чиновники из ДНР обучаются в Подмосковье, из ЛНР — в Нижегородской области, из Запорожской и Херсонской областей — в Калуге.

«Прежде всего, мы хотим поделиться большой любовью к своему региону и нашей необъятной стране. Как неоднократно говорил наш президент, Россия для всех одна», — заявила вице-губернатор Московской области Мария Нагорная.

Она отметила, что в регионе действует свод алгоритмов и стандартов, которые помогают систематизировать работу и добиваться хороших результатов.

«Целью нашей работы является создание комфортных и безопасных условий для жизни», — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

По его словам, практиканты из ЛНР посетят не только Нижний Новгород, но и Арзамас и Дзержинск, чтобы ознакомиться с примерами успешного взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных органов власти.

В апреле педагоги из ДНР и ЛНР проходили стажировку в Губернском колледже в Серпухове.