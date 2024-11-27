Рефлексотерапевт Старкова посоветовала запивать новогодние салаты безалкогольным глинтвейном

Тяжесть в животе и проблемы с пищеварением становятся частыми спутниками новогодних застолий. Чтобы не омрачить праздник неприятными ощущениями, необходимо подобрать правильные напитки. О них рассказала рефлексотерапевт Ирина Старкова в беседе с сайтом Мойка 78.
Специалист посоветовала исключить из новогоднего ассортимента газированные напитки. Они дают организму дополнительную нагрузку и усложняют работу желудка.
Поддержать пищеварение поможет безалкогольный глинтвейн за счет таких специй, как корица и имбирь. Отличным вариантом также станут травяные чаи — ромашковый, с фенхелем и ли мятой.
Кроме того, можно поставить на праздничный стол теплые морсы из облепихи или клюквы. Эти напитки содержат большое количество витаминов и положительно влияют на имуунную систему, резюмировала Старкова.
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