Рефлексотерапевт Старкова посоветовала запивать новогодние салаты безалкогольным глинтвейном

Тяжесть в животе и проблемы с пищеварением становятся частыми спутниками новогодних застолий. Чтобы не омрачить праздник неприятными ощущениями, необходимо подобрать правильные напитки. О них рассказала рефлексотерапевт Ирина Старкова в беседе с сайтом Мойка 78 .

Специалист посоветовала исключить из новогоднего ассортимента газированные напитки. Они дают организму дополнительную нагрузку и усложняют работу желудка.

Поддержать пищеварение поможет безалкогольный глинтвейн за счет таких специй, как корица и имбирь. Отличным вариантом также станут травяные чаи — ромашковый, с фенхелем и ли мятой.

Кроме того, можно поставить на праздничный стол теплые морсы из облепихи или клюквы. Эти напитки содержат большое количество витаминов и положительно влияют на имуунную систему, резюмировала Старкова.