Реестр должников по алиментам запустили в Санкт-Петербурге

Федеральная служба судебных приставов представила новый онлайн-ресурс, посвященный лицам, уклоняющимся от выплаты алиментов. Данный инструмент предназначен для повышения эффективности взыскания средств на содержание детей, объяснила главный судебный пристав Санкт-Петербурга Анна Лашкова в беседе с газетой «Петербургский дневник» .

Эксперт отметила, что в реестр включаются граждане, привлеченные к ответственности за неуплату алиментов, а также те, кто находится в исполнительном розыске. Информация о должниках будет доступна до полного погашения задолженности.

На данный момент в списке уже числятся около семи тысяч человек. Лашкова подчеркнула, что публикация данных о должниках не нарушает их прав, так как это предусмотрено федеральным законом.

Основная цель — обеспечить своевременное выполнение обязательств перед детьми. Для исключения из реестра необходимо полностью погасить задолженность. Данная мера направлена на защиту прав несовершеннолетних и повышение ответственности родителей.