Редкая сова попала в объектив петербургского фотографа на Елагином острове

На Елагином острове была замечена ястребиная сова — редкий для Северной столицы вид. Об этом сообщил Piter TV .

Птицу в естественной среде обитая запечатлел местный фотограф Станислав Крутоверцев. Ястребиных сов привлекает в город обилие мышевидных грызунов, пояснил биолог Павел Глазков.

Эта хищная птица немного крупнее галки и отличается выразительными желтыми глазами. Свое название она получила из-за сходства с ястребом по окраске, форме тела и стремительному полету, добавил телеканал «Санкт-Петербург».