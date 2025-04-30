Редчайший золотой орден Святого Георгия выставили на аукцион в Петербурге
Аукционный дом «Литфонд» анонсировал предстоящие торги, намеченные на 7 мая, где центральным лотом станет редчайший золотой орден Святого Георгия первой степени. Этот уникальный предмет предлагается по минимальной оценке в 10 миллионов рублей. Об этом написала «Мойка 78».
Медаль выполнена из качественного золота и оснащена знаком государственной Пробирной палаты Санкт-Петербурга. Продаже сопутствуют официальные бумаги, подтверждающие оригинальность изделия, подготовленные специалистом Министерства культуры России.
Помимо основного лота, участникам предложат целый ряд значимых предметов исторического наследия. В частности, покупателям представлена золотая награда ордена Святого Георгия третьей степени, датированная серединой XIX столетия, с великолепной ручной гравировкой, стартовая цена которой установлена на уровне 2,5 миллиона рублей. Уникальность второго экземпляра ордена аналогичной степени подчеркивается индивидуальной ценой в 2,8 миллиона рублей.