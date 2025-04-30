Редчайший золотой орден Святого Георгия выставили на аукцион в Петербурге

Аукционный дом «Литфонд» анонсировал предстоящие торги, намеченные на 7 мая, где центральным лотом станет редчайший золотой орден Святого Георгия первой степени. Этот уникальный предмет предлагается по минимальной оценке в 10 миллионов рублей. Об этом написала «Мойка 78».