Редакция Lenta.ru опубликовала расследование о российской эпидемии мефедрона

Масштабное расследование под названием «Русская мефедроновая чума» опубликовал сайт Lenta.ru. Авторы материала рассказывают о том, как опасный наркотик губит жизни и влияет на будущее.
Проект рассказывает о том, как люди стали участниками смертельного эксперимента с созданием полигона для нового наркотика, который практически не изучен наукой.
Журналисты с помощью рассказов закладчиков, потребителей мефедрона и изготовителей этого наркотика показали, как устроен многомиллиардный рынок запрещенного вещества и кому выгодно его контролировать. В расследовании говорится, что сейчас вокруг мефедрона образовалась целая экосистема, которая цепко держит всех, кто в нее попадает.
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