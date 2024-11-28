Редакция Lenta.ru опубликовала расследование о российской эпидемии мефедрона

Масштабное расследование под названием «Русская мефедроновая чума» опубликовал сайт Lenta.ru . Авторы материала рассказывают о том, как опасный наркотик губит жизни и влияет на будущее.

Проект рассказывает о том, как люди стали участниками смертельного эксперимента с созданием полигона для нового наркотика, который практически не изучен наукой.

Журналисты с помощью рассказов закладчиков, потребителей мефедрона и изготовителей этого наркотика показали, как устроен многомиллиардный рынок запрещенного вещества и кому выгодно его контролировать. В расследовании говорится, что сейчас вокруг мефедрона образовалась целая экосистема, которая цепко держит всех, кто в нее попадает.