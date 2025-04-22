Итоги голосования кинопремии «Оскар» зависят главным образом от художественных достоинств представленных картин, однако значительную роль играет известность режиссеров и студий, участвующих в конкурсе. Об этом ИА НСН сообщила главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.

Она отметила, что важно давать дорогу молодым. Например, Актриса Деми Мур, номинированная на «Оскар», не получила награду, и это вызвало удивление у некоторых. Ромодановская предположила, что академики хотели поддержать начинающих артистов.

Редактор выразила мнение, что члены жюри часто голосуют за знакомые имена, а не за конкретную работу. Она добавила: «Я знаю, что на многих премиях, в том числе в России, часто играет роль именно имя автора, а не его работа».

Несмотря на изменения, новые правила вряд ли существенно повлияют на премию. Как и прежде, основным критерием остается качество контента. Церемония вручения «Оскара» запланирована на 15 марта 2026 года. Номинантов объявят 22 января того же года.