Редактор портала Avia.ru Гусаров отметил, что авиакомпания не обязана возвращать деньги за пропущенный рейс

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров в беседе с ИА НСН объяснил, что никакие причины опозданий на авиарейсы не считаются уважительными, и авиакомпания не обязана возвращать деньги за пропущенный рейс. Он подчеркнул, что единственная возможность вернуть средства — это отказаться от полета до вылета самолета, воспользовавшись процедурой возврата билета.

Гусаров прокомментировал случай россиянки из Южно-Сахалинска, которая пыталась отсудить миллион рублей у аэропорта Сочи из-за пропуска рейса. Девушка утверждала, что из-за неисправных рамок металлодетекторов и длинной очереди она отвлеклась на рекламу и потратила слишком много времени в зоне duty-free. Однако, по словам Гусарова, такие аргументы не принимаются авиакомпаниями и аэропортами.

Он отметил, что авиакомпании предпринимают все необходимые меры, чтобы минимизировать влияние бюрократических процедур на процесс посадки и регистрации пассажиров. Любые опоздания, связанные с личными обстоятельствами, увлечением покупками или неправильным пониманием информации на посадочном талоне, не считаются уважительными причинами для возврата денег за авиабилет.