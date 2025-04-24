Редактор Писарева: в пик пандемии появилось множество подкастов в жанре тру-крайм

В период пандемии произошел всплеск интереса к подкастам в России. Шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева поделилась наблюдениями с ИА НСН , что тогда появилось множество подкастов в жанре тру-крайм.

Как отметила Писарева, аудиоконтент на тему саморазвития сейчас востребован.

«По моим ощущениям, бум подкастов пришелся на пандемию, когда все начали потреблять контент в аудиоформате и пытаться освоить новые горизонты, прокачать soft-скиллы и понять психологическое устройство личности», — сказала она.

23 апреля отмечается Всемирный день книги и авторского права. В честь этого события образовательная платформа «Нетология» и музыкальный сервис «Звук» провели исследование. Согласно его результатам, подкасты популярны у 49% россиян.