Редактор моды Lamoda Ишимова отметила, что стильный бомбер поможет обновить мужской офисный гардероб
Для создания стильного образа мужчины могут заменить классический пиджак на модный бомбер. Об этом «Газете.Ru» сообщила редактор моды Lamoda Юлия Ишимова.
Эксперт отметила, что на показах сезона осень-зима 26/27 Zegna представили кожаные модели, Brioni — классические из шерсти или кашемира, а Giorgio Armani — из замши.
«В офисном гардеробе бомбер все увереннее занимает место пиджака», — подчеркнула Ишимова.
Она рекомендовала выбирать модели из мягкого льна или хлопка, которые держат форму, а также из тонкой шерсти или твида для холодного времени года. Ишимова обратила внимание на укороченную посадку, при которой низ бомбера совпадает с поясом брюк, делая силуэт подтянутым и лаконичным.
Ишимова также отметила, что кроссовки с костюмом — это дуэт, который до сих пор работает, но с некоторыми оговорками.
«Надо забыть про массивные и трекинговые модели, которые выглядят слишком вызывающе на фоне классического костюма», — объяснила эксперт.
Она рекомендовала минималистичные пары на тонкой плоской подошве: винтажные теннисные модели, ретробеговые кроссовки с аккуратным носом, простые белые или черные слипоны на небольшой платформе.