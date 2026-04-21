Редактор моды Ишимова посоветовала учитывать удобство платья при выборе образа на выпускной

При подготовке к выпускному вечеру важное внимание следует уделить выбору платья. Редактор моды Lamoda Юлия Ишимова поделилась с «Газетой.ru» тремя ключевыми аспектами, которые стоит учитывать при этом выборе.

Ишимова отметила, что вечернее платье отличается от костюма своей функциональностью. Платье может пригодиться не только на выпускном, но и на других торжественных мероприятиях.

«Есть всего три пункта, которые стоит учитывать при выборе платья: удобно ли в нем сидеть, сможете ли вы протанцевать в нем всю ночь и чувствуете ли вы себя в нем на миллион», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, в образе для праздника можно обойтись без аксессуаров, особенно девушка предпочитает минимализм.