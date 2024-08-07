Редактор Jewelry Garden Кудрина: российским ювелирным брендам не хватает поддержки государства

Российским брендам украшений необходима комплексная поддержка со стороны государства. Это поможет им выйти на передний план и стать заметными, сообщила редактор журнала Jewelry Garden Марина Кудрина в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, в России есть хороший премиальный сегмент, который нужно «немного подтолкнуть». В Москве этих брендов пока нет, потому что им негде разместиться.

При достаточной поддержке авторских российских брендов эксклюзивные украшения станут доступны не только обеспеченным людям, но и интеллектуальной прослойке населения, отметила Кудрина.

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