Редактор Jewelry Garden Кудрина: российским ювелирным брендам не хватает поддержки государства

Российским брендам украшений необходима комплексная поддержка со стороны государства. Это поможет им выйти на передний план и стать заметными, сообщила редактор журнала Jewelry Garden Марина Кудрина в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, в России есть хороший премиальный сегмент, который нужно «немного подтолкнуть». В Москве этих брендов пока нет, потому что им негде разместиться.

При достаточной поддержке авторских российских брендов эксклюзивные украшения станут доступны не только обеспеченным людям, но и интеллектуальной прослойке населения, отметила Кудрина.