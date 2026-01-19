Редактор IT-издания Runet Зыков указал на шаблонность в выборе паролей пользователями
Главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков сообщил RT, что пользователи интернета часто создают пароли, руководствуясь стереотипными подходами.
По словам эксперта, многие выбирают пароли, состоящие из последовательно расположенных цифр или букв на клавиатуре. «В России, как и во всем мире, самые популярные пароли — это набор цифр по порядку от 0 до 9 с любым количеством, например: „1234“, „12345“, „123456“ и так далее», — отметил Зыков. Также распространены пароли, такие как «qwerty» или «1q2w3e».
Эксперт подчеркнул, что около трети пользователей полагаются на шаблонизированные пароли, включая использование одних и тех же символов, например «111111». В мировом рейтинге популярных паролей встречаются имена и даже нецензурные слова. Россияне также не отстают в использовании таких паролей, как «пароль», «любовь», «привет», «наташа».
Кроме того, Зыков предупредил о риске использования одних и тех же паролей на разных сайтах, особенно на малоизвестных и уязвимых к атакам.