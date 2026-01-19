Редактор IT-издания Runet Зыков указал на шаблонность в выборе паролей пользователями

По словам эксперта, многие выбирают пароли, состоящие из последовательно расположенных цифр или букв на клавиатуре. «В России, как и во всем мире, самые популярные пароли — это набор цифр по порядку от 0 до 9 с любым количеством, например: „1234“, „12345“, „123456“ и так далее», — отметил Зыков. Также распространены пароли, такие как «qwerty» или «1q2w3e».

Эксперт подчеркнул, что около трети пользователей полагаются на шаблонизированные пароли, включая использование одних и тех же символов, например «111111». В мировом рейтинге популярных паролей встречаются имена и даже нецензурные слова. Россияне также не отстают в использовании таких паролей, как «пароль», «любовь», «привет», «наташа».

Кроме того, Зыков предупредил о риске использования одних и тех же паролей на разных сайтах, особенно на малоизвестных и уязвимых к атакам.