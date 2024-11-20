Редактор ИА «Стационар-пресс» Никонов: алкоголь снижает эффективность антибиотика из-за своего мочегонного действия

Алкогольные напитки снижают эффективность антибиотиков из-за мощного мочегонного действия. Об этом сообщил главный редактор ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов, объясняя россиянам, почему одно не сочетается с другим.

Эксперт добавил, что этанол, содержащийся в алкогольных напитках, мешает связыванию активного вещества антибиотика с другими соединениями и тормозит выведение ненужных продуктов распада антибиотиков. Человек может столкнуться с аллергической реакцией, написал сайт pravda-nn.ru.

При приеме антибиотиков и алкоголя следует помнить, что и лекарственный препарат, и спиртовой напиток негативно сказываются на работе печени, добавил Никонов.