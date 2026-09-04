Речной флот Петербурга получит электросуда и новые зимние маршруты к 2027 году

Речные перевозчики Санкт-Петербурга начали подготовку к зиме и следующей навигации, анонсировав масштабное обновление флота. Об этом сообщил сайт «Деловой Петербург» .

В 2027 году на городские реки выйдет новое судно «Ломоносов» на электрической тяге. На зиму его пришвартуют у Петропавловской крепости, где оно будет работать в качестве ресторана с видом на Эрмитаж.

Кроме того, компания планирует вывести в Неву второе электрическое судно проекта «Москва 2.0». Теплоход «Орешек», запущенный летом 2026 года, переведут в Москву из-за отсутствия в Петербурге регулярного ледокольного обеспечения для пассажирского флота.

Компания «Нева Тревел» прорабатывает проекты скоростных катамаранов «Котлин» и прогулочных «Соммерс-L», представленных на выставке «НЕВА 2025». За последние три года оператор уже ввел в эксплуатацию 17 судов при поддержке лизинговых программ АО «ГТЛК». По оценкам экспертов, стоимость нового теплохода составляет 350–450 млн рублей, а срок окупаемости варьируется от 8 до 18 лет.

Зимой жизнь на Неве не остановится. «Нева Тревел» выведет на реку пять судов на воздушной подушке (три «Снежка» и два «Вихря»), а «Астра Марин» продолжит развивать регулярный зимний маршрут, открытый в январе 2026 года.