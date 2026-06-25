Речь шла о демографии. Почему сожительство вне брака назвали в ГД угрозой нацбезопасности

Вопрос регистрации брака касается демографии, а значит, имеет значение и для национальной безопасности. Об этом Регине Ореховой в стриме 360.ru рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Она прокомментировала выступление замглавы Минюста Вадима Баланина на Петербургском международном юридическом форуме. Во время мероприятия он заявил, что сожительство вне брака — это угроза национальной безопасности.

«Здесь надо в комплексе все выступление смотреть. Мне кажется, что речь все-таки шла о демографии. Конечно, в демографии вопросы брака и количества разводов играют важную роль», — подчеркнула парламентарий.

Она напомнила, что в России фиксируется низкий коэффициент рождаемости.

«Когда мы говорим о демографии, мы говорим о национальной безопасности. Вы сами понимаете, почему. Когда у нас коэффициент рождаемости 2,15 — значит, мы убываем», — объяснила депутат.

Буцкая подчеркнула, что в Госдуме не обсуждали никаких законодательных решений к тем людям, которые живут без регистрации брака.

«Возможно, кто-то вспомнит, как в прошлом веке даже в гостиницу нельзя было заехать, если вы не расписаны. Сразу хочу сказать, что ничего подобного не обсуждается. Наоборот, мы говорим о поддержке семей», — уточнила она.

Парламентарий добавила, что недавно в Госдуме обсуждали отмену пошлин при заключении брака. Сейчас она составляет 350 рублей и не является серьезной преградой для свадьбы, но может быть лишним шагом до подачи заявления.